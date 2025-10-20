20 октября член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в заседании Гомельского облисполкома, на котором были рассмотрены эффективность принимаемых мер по противодействию преступлений против половой неприкосновенности и обеспечение кадровой безопасности.

«Наша страна отличается высоким уровнем безопасности. Каждое лицо, совершившее правонарушение или преступление, должно быть привлечено к юридической ответственности и понести наказание, предусмотренное законом. Но главная задача – создание системы, которая, если не исключит, то минимизирует возможность правонарушения либо преступления.

По второму вопросу заседания нельзя не сказать, что кадровый потенциал имеет ключевое значение в госуправлении, так как от него зависит эффективность и качество работы государственных институтов, которые в свою очередь влияют на качество работы всех отраслей народного хозяйства. Поэтому в Гомельской области обеспечен мониторинг кадровых перемещений работников, занимающих наиболее востребованные должности», – отметила сенатор.