22 октября член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в расширенном заседании Президиума Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь на тему «Опыт работы окружных советов территориального общественного самоуправления в г. Минске».

«Тема заседания выездного Президиума Совета Республики является очень актуальной для современной Беларуси, когда государством созданы все необходимые условия для развития и поддержки каждого члена общества.

Все больше граждан желают принять участие в решении местных вопросов по обеспечению комфортных условий жизнедеятельности, внести свой посильный вклад в развитие территорий. Конечно, в первую очередь там, где работают самые активные люди, наши доверенные лица, уполномоченные, старейшины.

Сегодня в Гомельской области действует 81 коллегиальный орган территориального общественного самоуправления и почти 2,5 тысячи единоличных. Они, совместно с депутатским корпусом, являются организаторами и исполнителями различных акций и проектов по решению локальных вопросов, развитию инфраструктуры, а также воспитанию ответственности и солидарности.

Также, деятельность органов территориального общественного самоуправления способствует развитию движения гражданских инициатив.

Сегодня наше заседание позволит получить новые идеи, пути их реализации. Лучшие практики, передовой опыт столицы мы обязательно распространим у себя», – отметила сенатор.