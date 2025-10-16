В ФАП за первичной медицинской помощью, консультациями, профилактическими осмотрами и процедурами обращаются жители деревень Николаевка, Михайловка, Гамза, Петровичи, Раковичи и Чернин. В прошлом году здесь был проведен ремонт.

«Качество оказания медицинской помощи населению в малых населенных пунктах является приоритетным в нашей стране. От объема и возможностей ее оказания на местах зависит своевременность выявления заболеваний и их последующее лечение, да и само состояние здоровья населения», – отметила сенатор.

В рамках мониторинга магазина Екатерина Анатольевна изучила ассортимент предлагаемых товаров, проверила сроки годности продукции, выслушала пожелания покупателей.

Отдельное внимание сенатор уделила благоустройству населенного пункта.

Гомельщина официально