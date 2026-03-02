3 марта в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь пройдет Республиканский форум «Женщина и будущее деревни», приуроченный к Году белорусской женщины. Мероприятие объединит лучших представительниц сельских территорий со всей страны и станет площадкой для обсуждения роли женщин в развитии регионов.

В числе делегатов – наша землячка Людмила Кабаева, заведующая отделом музыкально-хореографического и театрального творчества Уваровичского ЦДТ, художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь, образцового ансамбля танца «Мiлавiца».

Людмила Александровна из тех людей, про которых говорят: «Где родился, там и пригодился». Уроженка Уваровичей получила достойное образование: за плечами – Гомельский колледж искусств и педагогический университет в Минске. В столице ей когда-то предлагали остаться, сулили большие перспективы. Но выбрала она заниматься тем, что по-настоящему любит, здесь, на малой родине.

«Самореализовываться можно где угодно, было бы желание, – делится Людмила Кабаева. – В Уваровичах для этого не меньше возможностей, чем в городе. Просто нужно их видеть и использовать. И своим примером я это доказываю уже 20 лет».

Когда молодой педагог только начинала работать с детьми, столкнулась с неожиданной проблемой: ребята стеснялись заниматься народными танцами. Им было некомфортно на фоне сверстников, увлекавшихся современными направлениями. «Сейчас все иначе, – отмечает руководитель «Мiлавiцы. – Дети гордятся тем, что танцуют так, как танцевали их бабушки и прабабушки».

Вместе с коллегами и первыми своими воспитанниками Людмила Александровна объездила деревни Буда-Кошелевского района, чтобы записать аутентичные танцы, мелодии, песни. Встречались с пожилыми людьми, которые помнили, как раньше танцевала молодежь. Одна из местных жительниц показала сохранившийся передник матери с традиционной вышивкой – орнамент с того самого передника позже был воссоздан и теперь украшает сценические костюмы «Мiлавiцы». Так через танец, костюм, живые встречи приходит настоящее понимание своей культуры.

Сегодня в коллективе занимаются 96 ребят от 3 до 23 лет. Да, верхняя планка не случайна: даже поступив в университеты, бывшие воспитанники приезжают домой на выходные и приходят на репетиции. Для них «Мiлавiца» – не просто кружок, а настоящая семья, куда хочется возвращаться. И это, пожалуй, лучшая оценка работы педагога. «Если ребенок пришел, он уже хочет заниматься, – поясняет Людмила Александровна. – А моя задача – сделать все, чтобы ему помочь и направить энергию в правильное русло».

Заинтересовать и удержать помогает не только хореография. Коллектив живет насыщенной жизнью: общие чаепития, спортивные игры, исследовательские проекты, экскурсии, поездки. Выстроена и настоящая система наставничества: старшие ребята обучают младших. Это работает на сплочение и содействует закреплению материала.

«Мы – большая семья, – рассказывает руководитель. – Цепочка «педагог – родители – учащиеся» функционирует как единый механизм. И родители, и педагоги стараются дать детям лучшее – то, что пригодится им в будущем».

Ансамбль давно получил высокое признание далеко за пределами родного агрогородка. Коллектив регулярно представляет Гомельщину на областных и республиканских сценических площадках, покоряет международные конкурсы. В их копилке полно наград, но одна из наиболее значимых – присвоение звания лауреата специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

Высоко оценена и работа учреждения. По итогам 2024 года Уваровичский ЦДТ признан лучшим учреждением дополнительного образования детей и молодежи, расположенным в сельской местности, во всей Беларуси. Его имя занесено на республиканскую Доску почета.

«Мiлавiца» объездила немало стран и городов, получила бесчисленные награды на международных и республиканских конкурсах. Но дипломы и кубки для Людмилы Кабаевой не главное. «Знаете, о чем я думаю, когда смотрю на своих воспитанников? Они побывали в стольких местах, встретили множество разных людей, научились дружить. Они активные, выносливые и самодисциплинированные. Но самое важное, чему ребята научились за эти годы, – это умение общаться не в чатах, а глядя друг другу в глаза. В эпоху, когда экраны смартфонов заменили живой диалог, это становится по-настоящему бесценным навыком».

Сама руководитель, кажется, не знает усталости. Хотя совмещать лидерские, организаторские, творческие и педагогические задачи – та еще нагрузка. «Есть фраза: чтобы не работать ни дня, нужно сделать хобби своей работой, – улыбается Людмила Александровна. – У меня так и получилось. Я не устаю, а, наоборот, заряжаюсь энергией от ребят. Это не работа, а стиль жизни».

Кстати, по достоинству оценили вклад Людмилы Александровны и на областном уровне. По итогам 2024 года ей было присвоено почетное звание «Человек года» в номинации «Призвание» за высокие достижения, творческий подход в профессиональной деятельности и верность своему делу.

Именно о женщинах, для которых работа на селе стала призванием и образом жизни, и пойдет речь на форуме в Минске. Людмиле Кабаевой будет что рассказать коллегам: как в агрогородке создать коллектив с мировым именем, как вырастить патриотов своей земли, как оставаться счастливой и реализовываться там, где родилась.

Гордимся нашей землячкой и желаем плодотворного участия в форуме.

Елизавета Малая

Фото из архива