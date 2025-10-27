Уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум, снизившись до 2,4% в III квартале 2025 года после 2,6% во II квартале. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на макрообзор Евразийского банка развития (ЕАБР).

Давление на рынок труда ослабевает: число размещенных вакансий сокращается уже три месяца подряд и достигло минимума с начала года. Ситуация на рынке труда стабилизируется на фоне замедления роста выпуска.

«Политика властей по вовлечению граждан в трудовую деятельность способствовала росту занятости до исторического максимума — 69,1%», — рассказали в ЕАБР.