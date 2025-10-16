С 14 по 22 октября на территории Буда-Кошелевского района проводится профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности перевозок пассажиров маршрутными микроавтобусами в регулярном междугороднем и пригородном сообщении.

Несмотря на принимаемые меры продолжает оставаться сложной обстановка с обеспечением безопасности движения при перевозке пассажиров в регулярном сообщении. Основными среди допускаемых нарушений являются: превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, правил обгона, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, не предоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, перевозка пассажиров сверх количества установленных мест, нарушение требований режима труда и отдыха водителей и т.д.

Нарушение пункта 10.4 Правил дорожного движения «водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио и телефонной связи, необорудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры бeз использования рук», влечет административную ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до двух базовых величин.

Нарушение пункта 96 Правил дорожного движения «водителю запрещается совершать обгон», влечет административную ответственность в виде штрафа в размере от двух до 10 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года или без лишения.

Только наше взаимопонимание и взаимная вежливость, в совокупности с соблюдением и неукоснительным выполнением требований Правил дорожного движения, сделают поездку безопасной, приятной и спокойной.

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома