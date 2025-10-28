Выезд фельдшерско-акушерского пункта будет проходить по следующему графику:
- д. Смычек — понедельник, среда с 9.00 до 13.00;
- п. Лебедев — 3 и 12 ноября с 13.30 до 15.00;
- п. Луговый — 3 и 19 ноября с 13.30 до 15.00;
- п. Кленовица — 5 и 19 ноября с 13.30 до 15.00;
- п. Городок — 5 и 24 ноября с 13.30 до 15.00;
- п. Крылов —10 и 24 ноября с 13.30 до 15.00;
- п. Соловьёв — 10 и 26 ноября с 13.30 до 15.00;
- п. Комсомольск — 12 и 26 ноября с 13.30 до 15.00;
- д. Смычек — 21 и 28 ноября с 9.00 до 15.00;
- д. Шарибовка — вторник, четверг с 9.00 до 13.00;
- п. Городище — 4 и 13 ноября с 13.30 до 15.00;
- п. Заречье (Любица) — 4 и 13 ноября с 13.30 до 15.00;
- п. Рудня-Викторинская — 6 и 18 ноября с 13.30 до 15.00;
- п. Кулешово — 6 и 18 ноября с 13.30 до 15.00;
- п. Кострище — 11 и 20 ноября с 13.30 до 15.00;
- п. Красный Городок — 11 и 20 ноября с 13.30 до 15.00;
- д. Шарибовка — 14 и 27 ноября с 9.00 до 15.00.