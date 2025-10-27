Движение на белорусско-литовской границе до сих пор не восстановлено. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГТК.

«Спустя девять часов после очередного открытия движения через белорусско-литовскую границу литовские власти приняли решение закрыть пункты пропуска. Движение прекращено 26 октября в 23.30 и до сих пор не восстановлено. На этот раз о времени открытия пунктов пропуска не сообщается», — рассказали в ГТК.

Литовские источники информируют, что граница с Беларусью будет оставаться закрытой до заседания Комиссии по национальной безопасности Литвы, которое должно состояться сегодня.

«До четвертого закрытия литовцами границы на сопредельную сторону из пунктов пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» удалось выехать только 110 грузовикам. Сейчас в электронной очереди на выезд в Литву зарегистрировано почти 1,6 тыс. грузовых транспортных средств. Растет количество ожидающих выезда легковых авто — уже их около 420. Двое суток назад эта цифра составляла 130 автомобилей», — отметили в ГТК.

Таможенники продолжают мониторить ситуацию на белорусско-литовской границе.-0-