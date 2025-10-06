Выставка под таким названием начала работу в историко-культурном центре. Экспозиция, расположенная в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко, посвящена заслуженному учителю БССР Софии Сацевич. Всю трудовую жизнь она отдала педагогическому делу и преподавала в школах Буда-Кошелевского района.

Инициатором выставки является внучка Софии Александровны, жительница Коммунара Надежда Кончиц. Она предоставила личные вещи Софии Сацевич: трудовую книжку 1939 года, орденскую книжку, семейные фотографии, предметы интерьера. Здесь же есть стенд с ее биографией. Экспозицию дополнили школьные предметы, собранные сотрудниками историко-культурного центра. С выставкой можно ознакомиться по 2 ноября.

София Сацевич родилась в семье сельских учителей. После 7 классов гимназии она поступила на двухлетние педагогические курсы, по окончании которых была инспектором народных училищ и учителем двухклассной школы в с. Ставы Брестского уезда Гродненской губернии. Она пережила три войны – Первую мировую, гражданскую и Великую Отечественную. До 1941 года успела поработать в Гусевицкой, Синичинской, Ивольской и других школах. Во время войны находилась в эвакуации в г. Улан-Удэ, где тоже обучала и воспитывала детей. В послевоенное время (с 1944 по 1962 год) София Сацевич преподавала русский и белорусский языки и литературу в Руденецкой школе. Ее трудовая деятельность была отмечена многими наградами, в том числе орденом Ленина.

По педагогической стезе пошла и единственная дочь Софии Александровны Аделаида. Но сначала девушке довелось испытать на себе все ужасы военного времени. В период Великой Отечественной Аделаида Павловна была шофером зенитно-пулеметной роты в 36-й гвардейской танковой бригаде. Среди ее наград – медаль «За отвагу», полученная за то, что в одном из сражений 26 августа 1944 года вынесла с поля боя двух раненых офицеров и оказала им помощь, а также уничтожила двух немецких солдат. Победу она встретила в Праге. В послевоенное время трудилась учителем младших классов в Руденецкой школе.

Любовь к педагогике передалась от мамы и бабушки и Надежде Кончиц, проработавшей учителем 49 лет.

– Благодаря бабушке Софии большинство предметов давались мне легко, – отметила Надежда Михайловна. – Часто вспоминаю, как мне после окончания 7 класса предстояло сдавать экзамен по русскому языку. Накануне она решила проверить мои знания, задав несколько вопросов. Я не дала четких ответов. И тогда бабушка сказала, что я ничего не знаю. Мы целую ночь просидели за изучением правил русского языка, и на следующий день я все сдала. Если бы моя София Александровна была сейчас жива, то я бы ей сказала: учитель, сколько надо любви и огня, чтобы слушали, чтобы думали, чтобы помнили люди тебя!

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора