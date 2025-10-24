Избыточное свободное время может способствовать совершению правонарушений подростками. Таким мнением в пресс-центре БЕЛТА поделилась начальник сектора координации и методического обеспечения профилактики преступлений и правонарушений среди обучающихся центра социальной, воспитательной и идеологической работы ГУО «Академия образования» Маргарита Суховенко.





Маргарита Суховенко обратила внимание на то, что впереди у детей осенние каникулы. «На целую неделю они останутся дома, отдохнут от учебников и школьной доски. Особенно важно, чтобы это время прошло без неприятностей и происшествий. И как показывает многолетняя практика, именно избыток свободного времени может способствовать проступкам среди подростков», — сказала она.

Начальник сектора отметила, что стоит задача в период осенних каникул предоставить детям возможность для активного отдыха, оздоровления и развивающего досуга. «С этой целью в период каникул будут работать пришкольные лагеря различной направленности. Будет организовываться временная трудовая занятость, также будут работать спортивные и тренажерные залы, бассейны и объединения по интересам. Во всех учреждениях образования также функционируют библиотеки и открытые компьютерные классы. Каждый учащийся может выбрать себе занятия по душе, в том числе и в каникулярный период», — рассказала Маргарита Суховенко.

Она подчеркнула, что особое внимание будет уделено занятости ребят, признанных находящимися в социально опасном положении. «Профилактика асоциального поведения организована в тесном взаимодействии со структурами Министерства внутренних дел, МЧС, прокуратуры. Уже сейчас в преддверии осенних каникул в учреждениях образования проходят межведомственные родительские собрания и профилактические встречи с подростками сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры и инспекторов ГАИ. С учащимися проводятся информационные классные часы и беседы по правилам безопасного поведения на осенних каникулах, в том числе о соблюдении правил поведения в общественных местах, вблизи водоемов, на железнодорожных и автомобильных дорогах с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков», — отметила начальник сектора.

Маргарита Суховенко обратила внимание на то, что одно из направлений профилактической работы — организация общественно полезного труда учащихся. «Это работа по охране и благоустройству памятников истории, культуры и природы своего региона, помощь ветеранам и пожилым людям», — рассказала она.

Начальник сектора обратилась к родителям и подчеркнула, что приближающиеся осенние каникулы — это не только время радости, но и время рисков. «Необходимо относиться с большим вниманием к своим детям, интересоваться тем, чем они заняты и где проводят время. Если вы заметили, что с вашим ребенком что-то не так: он стал замкнутым или появились новые знакомые, которых вы не видели раньше, необходимо немедленно поговорить с ним. Уделите максимальное количество времени и усилий. Беседовать следует наедине с подростком, без братьев и бабушек. Самое главное — слушать. В беседе необходимо проявлять искренний интерес к подростку и постараться встать на его место», — сказала она.