Белорусские спортсмены завоевали две медали соревнований по стрельбе из лука на III Играх стран СНГ в Азербайджане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победу в турнире смешанных пар одержали наши Иван Заикин и Дарья Барсукова. В первом раунде белорусы выбили Ансора Сафарова и Амину Хуршедзоду из Таджикистана, в полуфинале справились с россиянами Александрой Цыденовой и Павлом Семеновым, а в финале были точнее представителей Казахстана Раимбека Майкибаева и Анастасии Солодовниковой. Кроме того, Дарья Барсукова, Яна Нахайчук и Екатерина Карпюк завоевали бронзовые медали в женском командном турнире, победив в матче за третье место девушек из Азербайджана.

Соревнования III Игр стран СНГ принимают семь городов: Гянджа, Евлах, Мингячевир, Габала, Шеки, Гейгель и Ханкенди. Мультиспортивный форум собрал более 1600 атлетов до 23 лет из Азербайджана, Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В состав нашей делегации вошел 241 атлет в 21 дисциплине. Церемония закрытия игр состоится 8 октября.