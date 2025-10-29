Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил гостей, участников и организаторов международного музыкального фестиваля «Золотой шлягер — 2025» с открытием творческого форума. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что на протяжении многих лет этот форум вносит значительный вклад в развитие культурной жизни страны и содействует формированию идей творческой преемственности.

«Фестиваль набирает мощь, предлагает зрителям интересные проекты, расширяет круг преданных поклонников. В эти праздничные дни концертные площадки Могилевского края превращаются в пространство вдохновения, где каждое выступление раскрывает красоту, гармонию и величие музыки», — говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность, что многочисленные популярные исполнители из разных стран мира в очередной раз порадуют своим талантом и виртуозным мастерством, а многогранная и насыщенная программа объединит любителей настоящего искусства.

Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, новых успехов и отличного настроения.