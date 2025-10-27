Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с префектом Дикастерии по делам Восточных церквей в Ватикане кардиналом Клаудио Гуджеротти, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я ознакомлен в деталях с вашим визитом. Очень рад, что вы вспомнили Беларусь и вам понравилась Беларусь, понравились наши люди. Все. Не только католики, православные. И другие люди. И даже мусульмане очень хорошо восприняли ваш визит. Это говорит о том, что тот след ваш в Беларуси, извините за тавтологию, не бесследен, — сказал глава государства. — Поэтому я искренне рад встретиться с вами. Я помню все наши встречи, разговоры, переговоры, обязательства, которые мы выполняем, выполнили или что-то не выполнили — мы сегодня с вами откровенно по-дружески поговорим об этом. Я очень рад встретиться и обсудить все вопросы, которые, возможно, накопились в наших отношениях».

Кардинал Клаудио Гуджеротти посещает Беларусь в качестве специального посланника Папы Римского Льва XIV для участия в торжествах по случаю празднования 100-летия Пинской епархии . Она была основана 25 октября 1925 года и сейчас является одной из четырех католических епархий в Беларуси, охватывая территорию Брестской и Гомельской областей. Представитель Ватикана в 2011-2015 годах занимал пост Апостольского нунция в Беларуси.

Александр Лукашенко поздравил Клаудио Гуджеротти с весьма успешной службой: «Тоже наблюдаю внимательно. Я очень рад за вас. И всегда считаю, что в вашем успехе есть маленькая частичка белорусской души. Поэтому мы вас приветствуем здесь. В любое время приезжайте. Я не знаю, какая виза ему нужна. Он у нас белорус фактически».



В свою очередь Клаудио Гуджеротти все же подтвердил, что получение визы требуется, и ее получения приходится ждать приблизительно 15 дней.

«Нет, мы решим вопрос, чтобы вы приезжали в Беларусь в любое время без всяких 15 дней. Вы нам не чужой человек», — заверил белорусский лидер.

Клаудио Гуджеротти отметил, что ему очень приятно, что Папа Римский выбрал именно его для поездки в Беларусь на праздничные мероприятия. «Может быть потому, что знает, что мне нравится Беларусь», — сказал он.

«Такой праздник в Пинске, Бресте, Гомеле. Встреча с людьми была великолепной. Потому что видно, что улыбаются. Чувствую, что надежда есть. Молодые есть. Мальчики, дети есть. Это значит, что понимают, что будущее блестящее, если мы все работаем вместе», — подчеркнул Клаудио Гуджеротти.



Говоря о существующих в Европе и мире проблемах, представитель Ватикана обратил внимание, что те или иные различия не должны мешать диалогу. «Диалог — это важно. Смотреть в глаза друг друга, понимать, что у нас есть то же самое — душа. Тогда все возможно, когда ты чувствуешь, что уважаешь и любишь человека. Будущее в наших руках и руках Божьих», — заявил он.

«Согласен полностью», — сказал Александр Лукашенко.