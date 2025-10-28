В этой связи он напомнил о предложении Беларуси сопредельным странам создать пояс цифрового добрососедства. «Пора этим поясом объединить всю Евразию. И учесть принципы цифрового суверенитета и нейтралитета в нашей будущей Хартии многополярности и многообразия в текущем веке», — уверен Президент. В заключение Александр Лукашенко еще раз поблагодарил всех участников конференции за то, что они, несмотря ни на что, добрались до Минска, а также пожелал продуктивной работы и здравых идей, которые сейчас так нужны.

В качестве четвертой инициативы Президент обозначил необходимость принятия мер в области искусственного интеллекта. «Неуправляемая гонка в этой сфере превращает его из полезного ресурса в оружие. В перспективе — массового поражения», — предостерег глава государства.

«Нужно договариваться, например, в рамках глобальной сделки. Подход Президента Трампа «все на все» мы можем обсуждать и с США, и с Европой (как и любая другая страна)», — добавил Александр Лукашенко.

Преодоление миграционного кризиса —предложение, озвученное главой государства. «С тем, что Запад натворил в странах исхода, он должен разобраться сам. Что касается последствий. Мы готовы работать в том формате, который долгое время обеспечивал контроль за ситуацией для обеих сторон», — сказал Президент.

Второе предложение Беларуси — по защите критической международной инфраструктуры: газо- и нефтепроводов, интернет-кабелей, АЭС. «Запрет на действия против этих объектов должен быть однозначным. И в этом заинтересованы все страны мира, даже те, которые сегодня трактуют подрыв газопровода как подвиг. В любых ситуациях нужно обмениваться данными, обеспечивать их физическую неприкосновенность и бесперебойную работу», — подчеркнул белорусский лидер.

Первое касается продовольствия и медикаментов — необходим запрет на введение любых санкций, в том числе вторичных, в отношении этих позиций. «Итог размахивания этой дубиной виден всем: экономический кризис, обострение социальных противоречий, провоцирование внутренних и международных конфликтов», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что в этом году исполнилось 80 лет ООН, Хельсинскому заключительному акту — 50 лет. «Тему реформы ключевых международных институтов мусолят не одно десятилетие, а проблемы не решаются», — заметил Александр Лукашенко, подчеркнув, что приверженность Беларуси делу мира не пустая риторика, а объективная необходимость. Так же и для всей Евразии, кроме, впрочем, стран Запада.

«Конференцию ждали не только мы, участники. Но и наши оппоненты, которые внимательно сегодня наблюдают за Минском. Не все сегодня должны были добраться до Минска. Именно такую цель преследовали некоторые наши соседи, провернув эту безумную аферу с закрытием границы. И повод придумали абсурдный. Воздушные шары. Даже для такой мелкой страны, как Литва, это мелко», — сказал глава государства.

«Ответственно заявляю, что ни о какой чрезвычайной контрабанде речи нет. Но это много говорит о политическом потенциале нашей конференции», — добавил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Минская конференция с каждым годом становится все более востребованной и уже заняла свое место в календаре международных событий. Например, в нынешнем году в ней участвуют 48 стран против 38 в 2024-м. «Почему? Где еще открыто и честно обсуждать фундаментальные вопросы безопасности на нашем общем континенте? В Мюнхене? Возможно. Но там хотят видеть и слышать только тех, кто прошел через «идеологическое сито». Была бы их воля, и американцев бы не пустили. Вдруг те снова скажут правду про «европейский сад»: об утраченных ценностях, иждивенчестве, лицемерии, цензуре и двойных стандартах», — сказал глава государства.

Он констатировал, что мир в целом сделал шаг вперед и на первые позиции выходит понимание необходимости бесконфликтного сосуществования, терпимости и уважения к отличиям. И в этом мире Глобальное большинство осознало себя полноценным и полноправным участником. «Западные политики до сих пор пребывают в уверенности, что силой могут заставить всех следовать своим интересам. А кто не прогнется — того изолируют. Вот только они не хотят понять и принять сегодняшнюю реальность. Их политика незаконных санкций и новых разделительных линий — будь то идеологические барьеры, закрытые границы и небо — это прямая дорога к самоизоляции от мира», — уверен глава государства.

«Главная причина отсутствия прогресса в глобальной деэскалации — последовательное игнорирование принципа неделимости безопасности. В результате международные отношения сегодня приходится характеризовать не в категориях доверия и сотрудничества, а оперируя данными о километрах новых заграждений и мегатоннах смертоносных вооружений. За такой опасной математикой — судьбы уже не отдельных людей, а всего человечества!» — сказал глава государства.

«За последнее время удалось выйти на развязки (надеюсь, долгосрочные) по нескольким застарелым конфликтам: Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение, остановилась двухлетняя война в Газе, — сказал Президент. — В остальных горячих точках проблесков надежды нет».

Александр Лукашенко напомнил о примере, который приводил на прошлой конференции, что в мире идут порядка 50 вооруженных конфликтов разной интенсивности. Это максимальное количество с момента окончания Второй мировой войны. «Растут ожесточение, число жертв, беженцев, экономические потери. Отдельным вызовом становятся якобы стихийные революции поколения Z (Бангладеш, Непал, Мадагаскар)», — заявил белорусский лидер.

«Ладно санкции. Уже дошли до воровства. Возьмите золотовалютные резервы России, Беларуси. Уже дошли до того, что начали без зазрения совести брать эти деньги и как свои направлять туда, куда считают нужным», — отметил Президент. Он считает, что на это надо реагировать, в том числе создавая альтернативную валюту.

Мы очень хотим с оптимизмом смотреть в будущее европейской и, шире, евразийской безопасности. Но фактические процессы и явления, которые мы наблюдаем, пока не дают для этого серьезных оснований. Скорее, наоборот, — сказал глава государства. — Мы не раз предупреждали: нельзя безнаказанно делить общее пространство доверия. Теперь всем приходится пожинать плоды такой близорукой политики».

«Подписанный в прошлом году Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства предусматривает использование любых видов вооружений, включая ядерные. Для защиты! Еще раз подчеркиваю: этот шаг носит сугубо оборонительный характер и сделан в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия», — заявил белорусский лидер.

«Никуда мы не нацелены, никакая Европа, Париж и Лондон нам не нужны. Даже Литва и Польша, Вильнюс и Варшава. Нам не нужна эскалация», — сказал глава государства.

«Размещение этого оружия в Беларуси не что иное, как ответная мера на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об «Орешнике» прекратятся. Мы же никому не угрожаем, лишь обеспечиваем свою безопасность. Более того, всегда открыты к конструктивному диалогу и взаимным шагам по снижению напряженности. Если наши партнеры на Западе к этому готовы, ни мы, ни Россия в долгу не останемся!» — заявил белорусский лидер.

«Пока складывается впечатление, что Европе мир не нужен. Политики забыли, какие ужасы принесла Вторая мировая война. Поверили, что наращивание военного потенциала их обезопасит. Нет и еще раз нет! Это путь в никуда, очередная ступенька по лестнице эскалации», — подчеркнул белорусский лидер.

«Запад в ставшей привычной логике двойных стандартов пытается искусственно обвинить Беларусь в применении миграции как оружия. Четко и однозначно заявляю: мы не занимаемся и не собираемся заниматься использованием миграционных процессов ни в каком виде», — сказал глава государства.



«Когда вы дестабилизируете и бомбите другие страны, выкачиваете их ресурсы и ставите под угрозу их будущее, чего вы ожидаете? Что люди останутся на руинах своих домов? Нет, они поедут туда, где, как надеются, есть хотя бы относительная безопасность для них и их детей. И скажите этим несчастным, что они не имеют на это права», — сказал Президент. Он призвал называть вещи своими именами, подчеркнув, что миграция — это в первую очередь следствие кризисов, следствие разрушенных экономик, разорванных социальных связей и уничтоженных государственных институтов в Африке, на Ближнем Востоке, в ряде других стран в результате безответственной политики коллективного Запада.

Лукашенко заявил о готовности отвечать на попытки подчинить Минск чужой воле

Глава государства подчеркнул, что безопасность нельзя построить на угрозах и ультиматумах. «Это просто тупик. Без доверия и сотрудничества, без справедливости любая система безопасности останется крайне зыбкой конструкцией», — констатировал он.

Для Беларуси, по словам Президента, тема безопасности особенно важна, так как страна является не просто наблюдателем, а прямой участницей геополитических процессов в самом центре Европы.

«И мы не наивны. Понимаем, что попытки создать подавляющее военное превосходство на наших границах, подорвать нашу экономику и постоянное провоцирование социальных потрясений — это способы подчинить Минск чужой воле. Будем, как сможем, отвечать. У нас есть свои возможности. У нас есть опора в лице братской России. У нас есть поддержка стран Глобального большинства», — заявил белорусский лидер.