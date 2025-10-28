Беларусь не занимается и не собирается заниматься использованием миграционных процессов ни в каком виде. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

«Запад в ставшей привычной логике двойных стандартов пытается искусственно обвинить Беларусь в применении миграции как оружия. Четко и однозначно заявляю: мы не занимаемся и не собираемся заниматься использованием миграционных процессов ни в каком виде», — сказал глава государства.

Он призвал называть вещи своими именами, подчеркнув, что миграция — это в первую очередь следствие кризисов, следствие разрушенных экономик, разорванных социальных связей и уничтоженных государственных институтов в Африке, на Ближнем Востоке, в ряде других стран в результате безответственной политики коллективного Запада.

«Когда вы дестабилизируете и бомбите другие страны, выкачиваете их ресурсы и ставите под угрозу их будущее, чего вы ожидаете? Что люди останутся на руинах своих домов? Нет, они поедут туда, где, как надеются, есть хотя бы относительная безопасность для них и их детей. И скажите этим несчастным, что они не имеют на это права», — сказал Президент.

