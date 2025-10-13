Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей местной вертикали, передает корреспондент БЕЛТА.

На должность первого заместителя председателя Минского горисполкома согласован Александр Комендант. До настоящего времени он работал на посту председателя комитета экономики Гродненского облисполкома.

Александр Новиков займет пост председателя Гомельского райисполкома. До этого он руководил ОАО «Гомсельмаш».

Житковичский райисполком возглавит Владимир Антоненко. Прежде он руководил Наровлянским райисполкомом.

В свою очередь Наровлянский райисполком возглавит Денис Ядченко. Прежде — заместитель председателя Наровлянского райисполкома по вопросам строительства и ЖКХ.

На должность председателя Лоевского райисполкома согласован Николай Клименок. Ранее он занимал пост заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома.

Зельвенский райисполком возглавит Юрий Костоломов. До настоящего времени он был директором КСУП «Ханчицы-Неман» Свислочского района.

Андрей Гордей согласован на должность председателя Сморгонского райисполкома. До настоящего времени он занимал аналогичный пост в Кореличском районе.

В свою очередь Кореличский район возглавит Александр Курило. Прежде — первый заместитель председателя — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Берестовицкого райисполкома.