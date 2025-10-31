В новой редакции утверждена инструкция о порядке проведения олимпиад по учебным предметам. Она определяет порядок проведения олимпиад на школьном, районном, областном и республиканском уровнях.

Согласно документу, республиканская олимпиада проводится в каждом учебном году в четыре этапа:

— первый этап – учреждения образования;

— второй этап – районный (городской), а также в учреждениях общего среднего образования областного подчинения;

— третий этап – областной (Минский городской), а также в учреждениях высшего образования, реализующих образовательную программу среднего образования, в государственном учреждении образования «Лицей имени Феликса Эдмундовича Дзержинского Белорусского государственного университета»;

— четвертый этап – заключительный.

Первый этап республиканской олимпиады проводится не позднее ноября текущего учебного года, второй – не позднее декабря, третий – не позднее января–февраля, заключительный – не позднее марта–апреля текущего учебного года.

Республиканская олимпиада проводится по следующим учебным предметам: белорусскому языку и литературе, русскому языку и литературе, английскому, немецкому, французскому, китайскому и испанскому языкам, математике, физике, астрономии, информатике, биологии, химии, географии, истории, обществоведению, трудовому обучению, физической культуре и здоровью.

Документом также определено, что в первом этапе республиканской олимпиады принимают участие все желающие, а во втором и последующих – победители предыдущих этапов.

Количество победителей на третьем и заключительном этапах не должно превышать 45% от общего числа участвующих по соответствующему предмету и классу. Количество дипломов I степени не должно превышать 20% от числа победителей; II степени – 30%, а остальные победители награждаются дипломами III степени.

