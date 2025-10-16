Целевой инструктаж, средства индивидуальной защиты — какие меры безопасности следует соблюдать во время республиканского субботника, БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Республиканский субботник запланирован на следующие выходные, и в Минтруда напомнили, о чем следует позаботиться, чтобы мероприятие прошло максимально безопасно. Если работы будут проводиться непосредственно на рабочем месте, то работодателям следует обеспечить здоровые и безопасные условия труда, который будет идти в привычном для всех режиме.

При проведении республиканского субботника вне рабочего места нужно прежде всего провести с привлеченными лицами целевой инструктаж по охране труда по выполняемому виду работ, опрос о состоянии их здоровья.

«Важно обеспечить соблюдение норм подъема и перемещения тяжестей вручную женщинами, принимающими участие в субботнике, — не более 7 кг. Необходимо принять меры, исключающие возможность наезда техники или травмирования подвижными частями работающих при производстве работ с участием тракторов, экскаваторов и других машин и механизмов», — подчеркнули в министерстве.

Минтруда акцентировало внимание, что запрещается допускать к работе граждан в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в случае ухудшения самочувствия при простудных заболеваниях или в состоянии болезни. Также нельзя допускать работников, не имеющих соответствующей подготовки, к выполнению работ повышенной опасности. «Запрещено допускать к выполнению работ людей, не обеспеченных средствами индивидуальной защиты», — отметили в Минтруда.