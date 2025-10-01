Расчетная норма рабочего времени на 2026 год установлена постановлением Министерства труда и социальной защиты №95 от 16 сентября 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Расчетная норма рабочего времени на 2026 год при полной норме его продолжительности составляет для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье 2024 часа, для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье — 2019 часов.

Как пояснили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, расчетная норма рабочего времени на 2026 год установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю и рассчитана для пятидневной рабочей недели исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни с понедельника по пятницу 8 часов, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, — 7 часов. Для шестидневной рабочей недели — исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни с понедельника по пятницу 7 часов, в субботу — 5 часов, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, — 6 и 4 часа соответственно.