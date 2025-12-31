Каждый год в рамках акции «Наши дети» спасатели в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посещают детей своих коллег, чтобы поздравить их с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым.

Начальник районного отдела по ЧС Виталий Казачук вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой пришли в многодетную семью, проживающую в г. Буда-Кошелево, не с пустыми руками: сладкие угощения и игрушки стали настоящей радостью для детей. Главный спасатель района пожелал ребятам здоровья, успехов в учебе, удачи во всех начинаниях и, конечно же, напомнил о важности помощи родителям.

Малыши всегда с нетерпением ждут сказочных новогодних персонажей и радушно открывают им двери. Получив подарки, ребята обещают вести себя хорошо и слушаться родителей. Гостей детвора провожает с надеждой, что они обязательно вернутся через год.

Благодаря усилиям работников РОЧС, Новый год для детей становится не просто праздником, а настоящим временем волшебства и радости.

Буда-Кошелевский РОЧС