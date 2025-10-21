Состоялось чествование победителей одноименного открытого районного конкурса.

Председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль, обращаясь к присутствующим, отметил, что среди сильной половины Будакошелевщины немало тех, кто является достойным примером ответственного отношения к отцовству. Отец – это фундамент семьи, тот, кто защитит ее от несчастий и лишений, кто всегда поддержит и протянет руку помощи. Быть отцом – не только радость, но и большая ответственность. «От нас, мужчин, дети и внуки перенимают главные житейские мудрости, учатся преодолевать трудности, следовать выбранному пути, быть полезными обществу и государству, любить и защищать землю предков, – подчеркнул Валентин Антонович. – Дорогие друзья, от имени Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов желаем вам быть мудрыми наставниками, примером для подражания и лучшими друзьями своим детям, надежной опорой и защитниками семьи. Пусть самой большой наградой для каждого из вас станут ваши счастливые семьи, добрые и умные дети, заботливые внуки».

Затем глава района вручил дипломы победителям открытого районного конкурса «Мой папа – пример и опора». Ими стали: Сергей Поплавный, Александр Кайтанов, Алексей Конусевич, Евгений Агажельский, Алексей Поплавный, Владимир Лось.

Праздничную атмосферу церемонии чествования дополнили творческие номера индивидуальных исполнителей района.

Спонсорами мероприятия выступило РОО «Белорусский союз женщин».

Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото автора