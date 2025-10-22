Можно ли совмещать работу с отпуском по уходу за ребенком до 3 лет и как это скажется на выплатах, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

В Минтруда рассказали, что в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком член семьи, осуществляющий такой уход, может выйти на работу в любое время до достижения ребенком 3 лет. В этом случае размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 3 лет будет зависеть от режима работы. Если не более чем на 0,5 ставки, то без потери полного размера пособия. Если на полную ставку — в размере 50% от пособия.

Если лицо, которое находится в отпуске по уходу за ребенком, осуществляет свою деятельность с уплатой налога на профессиональный доход, пособие сохраняется в полном объеме.

В ведомстве также напомнили, что размер пособия на первого ребенка составляет Br931,91, на второго и последующих детей — Br1065,04, на ребенка-инвалида — Br1198,17.

Также в ведомстве отметили, что выход на работу, осуществление иной деятельности не влияют на размер и право получения другого вида пособия — семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет.

Однако важно учесть, что получатель пособия по уходу за ребенком до 3 лет информирует по месту назначения пособия об обстоятельствах, которые могут влиять на размер пособия, самостоятельно. Если такие данные будут скрыты, излишне выплаченная сумма будет подлежать взысканию.