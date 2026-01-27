Расписание регулярных и чартерных рейсов изменилось из-за погодных условий. Как сообщает «Белавиа», сегодня утром московский аэропорт Шереметьево был закрыт из-за обильного снегопада.

Приостановлены прием и отправка самолетов и в аэропорту Гомель. Авиакомпания корректирует вылеты и прилеты воздушных судов, стараясь минимизировать дискомфорт для пассажиров. Тем, кто планировал сегодня полеты из гомельского аэропорта, предложены другие варианты. Например, перенос рейса на другую дату, возврат стоимости билета или вылет через Минск (будет организован автобусный трансфер «аэропорт Гомель — аэропорт Минск»).