В Мозыре мужчина отравился лидокаином, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Анна Кодолова.

В скорую помощь поступил звонок о том, что в райцентре мужчина без сознания лежит на земле. Бригада скорой незамедлительно выехала по указанному адресу, но было поздно. Медики констатировали смерть мужчины.

Специалисты Мозырского межрайонного отдела ГКСЭ сделали заключение: причиной смерти стало острое пероральное отравление веществом местноанестезирующего действия — лидокаином. Пустой флакон из-под препарата находился рядом с телом.

При проверке установлено: покойный злоупотреблял спиртными напитками. «В день смерти он также находился в состоянии алкогольного опьянения. Незадолго до трагедии предложил знакомому распить флакон с раствором лидокаина для орошения ротовой полости. Получив отказ, употребил жидкость самостоятельно. Вскоре почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался», — рассказала официальный представитель.