На аппаратном совещании во главе с председателем облисполкома Иваном Крупко на примере Наровлянского района рассмотрели вопрос наведения порядка на земле.

Закрепленные за предприятиями территории находятся в надлежащем состоянии. В то же время отдельные организации не в полной мере соблюдают порядок на землях общего пользования.

На некоторых участках требуется ремонт дорог, во дворах и скверах нужны дополнительные малые архитектурные формы и скамейки. Не везде хватает контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

Отдельно обсудили вопрос наведения порядка на землях сельхозназначения:

«Закрепленные за сельскохозяйственными предприятиями территории не должны пустовать. Задача – комиссионно обследовать состояние на данных землях, при необходимости навести порядок», – подытожил глава региона.