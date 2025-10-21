Областной семинар проходит в Чечерском районе.

В Гомельской области зарегистрировано и ведут деятельность 14 местных общественных объединений и 120 организационных структур политических партий. Сегодня в нашей стране создан целый ряд каналов коммуникации между гражданским обществом и государством. Распространение получают новые формы конструктивного участия. Это волонтерство, экологическое движение, здоровый образ жизни, онлайн-активности.

В рамках практической части семинара участники знакомятся с формами и методами патриотического воспитания подрастающего поколения и взрослых в учреждениях и на предприятиях Чечерщины.

Гомельщина официально