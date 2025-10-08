В ходе прямой телефонной линии по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи к Председателю Совета Республики Наталье Кочановой обратились граждане из разных регионов нашей страны по широкому спектру вопросов. В их числе следующие.

Так, жительница Могилева, мама троих детей, хочет стать гражданкой Беларуси. Однако в силу некоторых причин она была записана родителями как гражданка Украины. Сейчас женщина не может собрать пакет необходимых документов: запросы не исполняются другой стороной.

Наталья Кочанова пообещала изучить обстоятельства и по возможности помочь многодетной маме, которая всегда жила и работала в Беларуси.

Жители микрорайона Лошица озабочены строительством парковки между многоквартирными домами. По словам обратившейся, на пустыре планировали построить детский сад, потом отказались от этого решения. Сейчас там намерены обустроить парковку. Между тем в домах, которые и строились для многодетных семей, много детей и детских горок с качелями для них недостаточно. Родители уверяют, что парковочных мест в округе хватает и просят содействия в устройстве, например, стадиона.

Председатель Совета Республики заверила, что изучит этот вопрос и рассмотрит такую возможность.

Поднималась тема, связанная с совершенствованием оказания помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

Одна из обратившихся гражданок на прямую телефонную линию к Председателю Совета Республики просила оказать содействие в создании дополнительных специализированных групп в детских садах для детей с особенностями речи.

Обращения граждан подчеркивают актуальность и важность данных вопросов в современном обществе, а также необходимость дальнейшего совершенствования системы социальной поддержки. Внимание к таким проблемам со стороны парламентариев способствует не только улучшению качества жизни семей, но и укреплению социальной стабильности.

