В эти дни аграрии ОАО «Николаевка» стремятся переработать и заложить на хранение урожай зерна кукурузы как один из основных источников кормов для отрасли животноводства в зимне-стойловый период.

Под уборку на зерно в сельхозпредприятии отведен 201 га площадей кукурузных полей. 85 га пройдены, и уже первые десятки тонн прошли через процесс плющения на специальном оборудовании. Новый измельчитель-упаковщик влажного зерна ИУВ 3-20М производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» приобрели два месяца назад за счет бюджетного финансирования.

Как отмечает директор сельхозпредприятия Василий Пономарев, зерно кукурузы пойдет и на сушку, и на плющение, для собственных нужд. Высушить предстоит порядка 100 тонн. Этот фронт работ доверят опытному работнику Виктору Походову – лидеру среди операторов зерносушильных комплексов на районных «Дожинках» нынешнего года. Что касается плющения зерна, то как минимум 6 рукавов по 80 тонн каждый – такую задачу ставят перед собой аграрии по заготовке.

На вопросы о том, сушить или плющить, какой процесс в приоритете, Василий Пономарев делится, что последний вариант предпочтительнее по нескольким факторам. Это энергоемкость и экономия топлива, получение питательного и легкоусвояемого корма для КРС.

За процессом плющения следит Василий Головацкий. Длительное время он работал ветеринарным врачом, а на период уборки зерновых назначен заведовать зернотоком. Василий Николаевич, демонстрируя новую плющилку, поясняет, что за смену необходимо измельчить порядка 80 тонн. Зерно загружает «Амкодор» в накопительный бункер, затем оно проходит через измельчитель и перемещается в специальный полимерный рукав, при этом добавляется биологический консервант. В рукаве происходят молочнокислое брожение и ферментация зерна: усиливаются его вкусовые качества и уменьшается потребность в других добавках. Плющенное зерно в последующем можно использовать как концентрат. Стандартный полимерный рукав имеет диаметр чуть более полутора метров, его длина – порядка 60 м, а вместимость – около 80 тонн. Поэтому и нужно его заполнить в течение смены, запаковать и оставить на хранение. Благодаря герметичности и влагонепроницаемости рукавов плющенное зерно в них хранится длительное время, не теряя качества и питательных свойств. В процессе плющения, отмечает Василий Головацкий, необходимо строго следить за подачей консервантов, с помощью пробоотборника – за качеством измельчения и специальной линейкой измерять степень растяжения пленки.

На «Амкодоре» работает опытный механизатор Александр Ковалев. Уроженец Рогини, потомственный тракторист, более 30 лет он отдал сельскому хозяйству и местному предприятию. После присоединения ОАО «Рогинь» к ОАО «Николаевка» перешел работать сюда и зарекомендовал себя исполнительным и хорошим работником. Как отмечает сам Александр Васильевич, благодаря правильному и своевременному обслуживанию, техника его никогда не подводит.

С приобретением нового оборудования в сельхозпредприятии теперь есть возможность измельчать не только кукурузу, но и зерно других культур. Это позволит расширить рацион кормления КРС и, соответственно, повысить удои, увеличить качество и количество производимой молочной продукции.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора