Спустя полтора месяца после «гениального» решения закрыть польско-белорусскую границу у Варшавы появился повод отпраздновать. Польские СМИ рапортуют, что китайские экспортеры начали использовать альтернативные маршруты для доставки своих товаров в Европу, обходя Польшу стороной. Как говорится, за что боролись… Вот только радости и ликования в Варшаве отчего-то не наблюдается. Власти страны хранят гробовое молчание. Видимо, готовятся хоронить транзитную отрасль Польши, выброшенные на ветер инвестиции, жирную статью дохода в бюджете и тысячи рабочих мест.

«После блокады белорусской границы в сентябре и приостановки транзита товаров китайские экспортеры значительно сократили объемы экспорта на Запад через Беларусь и Польшу. Все указывает на то, что они решили использовать альтернативные транзитные маршруты», — сообщает польское радио RMF24.

По данным RMF24, до блокады границы в Польшу по железной дороге в среднем прибывало свыше 7 тыс. контейнеров в течение двух недель. После открытия границы за первые две недели въехало менее 5,6 тыс. контейнеров. А в следующие две недели и того меньше — около 4,8 тыс. Почти три четверти этого объема приходится на китайские товары.

«После решения Варшавы китайцы изменили маршруты для своего экспорта в Европу. Они запустили «Полярный маршрут», огибающий Россию с севера. Также действует железнодорожный маршрут в Санкт-Петербург, а далее через Балтику», — отмечает RMF24.

Польское радио приходит к очевидному выводу: из-за сокращения транзита Беларусь теряет, но и Польша проигрывает. Удивительно, что нашим соседям для подобного умозаключения потребовалось полтора месяца.

Справедливости ради стоит отметить, что сумасбродство и игнорирование очевидных вещей — это хроническая болезнь польского истеблишмента. Остальная часть общества вполне себе разумна, но достучаться до правительства не может.

«Двухнедельное закрытие границы стало серьезным потрясением для польской и европейской экономики. Перебои в транспортном сообщении по одному из ключевых торговых коридоров ЕС — Шелковому пути — приводят к убыткам в сотни миллионов евро, причем последствия ощущают не только предприятия, но и потребители, и местные сообщества», — била тревогу в сентябре польский эксперт Изабелла Тыминьска в своей публикации для издания Trans.INFO.

«Польша несет ответственность за безопасность и бесперебойность грузоперевозок между Востоком и Западом. Закрытие пограничных переходов существенно нарушает бесперебойную работу Нового шелкового пути, одного из столпов торгового сотрудничества ЕС и Китая, и имеет далеко идущие экономические последствия для транспортных компаний, экспортеров, импортеров и целых отраслей, зависящих от этого направления торговли», — предупреждало польское издание Business Times.

«Мы остались одни, разжигая конфронтацию, которой никто не хотел. И хотя мы 13 дней демонстрировали свою силу, результат этой демонстрации столь же символичен, сколь и пуст. Польша сыграла партию, исход которой решился не в Варшаве, а в Минске и Пекине», — отмечало издание Mysl Polska.

Довольно интересная статья была опубликована на минувшей неделе в китайском издании China Daily. Ее автор — экс-министр финансов Польши Гжегож Колодко, которого также называют главным архитектором польских экономических реформ. «Взаимовыгодная глобализация требует открытых границ», — гласит заголовок статьи.

По мнению Колодко, решение Варшавы блокировать границу является импульсивным, безосновательным и в большей мере политическим. «Политические аргументы явно преобладают над экономическими, как в Польше, так и во всем ЕС, — пишет Колодко. — Это отражено в заявлении главы МИД Польши Радослава Сикорского после встречи с его китайским коллегой, где говорится, что «безопасность имеет свою цену». Предположение о том, что закрытие этого участка восточной границы Польши повысит безопасность, если не сомнительно, то как минимум спорно».

Польский эксперт полагает, что, если одна страна закрывает границу с другой, то это имеет не только геополитические причины, но и серьезные последствия. «И пусть эта граница пролегает в тысячах километров от Китая, для Поднебесной она имеет экономическое и политическое значение», — заключает эксперт.

Что ж, какими бы манипуляциями ни занималась Варшава, в Китае все прекрасно видят и понимают. И то, что Польша, как выразился Президент Беларуси Александр Лукашенко, играет роль коня-скакуна в пользу других государств, китайской стороне известно. Ни о каком доверии в этой ситуации говорить не приходится. А нет доверия — нет и бизнеса.