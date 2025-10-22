Новый сезон проекта «100 идей для Беларуси» стартует 23 октября в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Центрального комитета БРСМ.

Торжественная церемония старта 15-го сезона республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» пройдет в Национальной академии наук. Во время церемонии организаторы объявят о начале приема заявок для участия в конкурсе.

«Участниками мероприятия станут молодые ученые, представители крупнейших учреждений высшего образования страны, научно-исследовательских институтов и центров, а также организаторы проекта. Перед началом мероприятия они смогут ознакомиться с постоянно действующей выставкой «Достижения отечественной науки — производству», на которой презентованы последние разработки белорусских ученых. Затем состоится форсайт-дискуссия «Молодежь Беларуси: наука и инновации», — рассказали в пресс-службе.

До 20 ноября будет открыт прием заявок для потенциальных участников конкурса. Ими могут стать молодые люди (коллектив авторов до трех человек) в возрасте от 14 до 31 года и молодые ученые (учреждений высшего образования, организаций, подчиненных НАН Беларуси, занятые в выполнении научных исследований) до достижения ими следующего возраста: доктор наук — до 40 лет, кандидат наук, работник без степени, получивший высшее образование, аспирант, магистрант — до 35 лет.

«Новый сезон проекта будет реализовываться в четыре тура: первый — информационный (до 20 ноября 2025 года), второй — отборочный (отбор заявок, обучающие стартапы, районные и зональные отборы (до 20 декабря), третий — предполагает организацию областных, минской городской выставок-презентаций, а также НАН Беларуси и Министерства образования (до 31 января 2026 года), четвертый — республиканский финал (до 30 апреля 2026 года)», — уточнили в пресс-службе.

В 15-м сезоне проекта выделены три возрастные группы участников, экспертный совет будет выбирать из числа учащихся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования; студентов, курсантов; работающей молодежи, молодых ученых, представителей учреждений, организаций, подчиненных НАН Беларуси по три победителя в каждой из десяти номинаций («Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность», «Агропромышленные технологии и фермерство», «Промышленные и строительные технологии», «Здравоохранение (медицинские технологии, фармация, био- и наноиндустрия)», «Химические технологии, нефтехимия», «Информационно-коммуникационные технологии (в том числе интеллектуальные системы и автоматизация, умные города и экоустойчивость, цифровая медицина, информационные технологии в образовании, технологии по социальной инклюзии, цифровая этика и кибербезопасность)», «Экология (сохранение и восстановление природной среды, рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов и их воспроизводство, предотвращение вредного воздействия на окружающую среду)», «Национальная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций», «Общество и социальная сфера», «Лучшая бизнес-идея»).

БРСМ впервые объявил о старте республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» в сентябре 2011 года. За эти годы проект не только обрел надежных партнеров, но и стал брендом Союза молодежи, популяризирующим науку, формирующим имидж ученого как успешного человека. Организаторами 15-го сезона проекта выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство образования, Государственный комитет по науке и технологиям, Национальная академия наук.