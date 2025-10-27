Малолетние дети выпадают из окон, так как для них окружающий мир – это игровое пространство и слово «опасность» для них просто слово.
В Жлобине около 19 часов с 6 этажа многоквартирного дома по неосторожности выпала несовершеннолетняя шести лет. По счастливому провидению ребенок остался жив. В обстоятельствах будут разбираться правоохранители и следователи.
❗️Главные правила безопасности
🔴 Никогда не оставляйте ребенка одного;
🔴 Используйте средства защиты;
Установите на окна специальные блокираторы, которые не позволят ребенку открыть их самостоятельно. Ручки с ключом или замком также помогут предотвратить случайное открытие.
🔴 Не полагайтесь на москитные сетки;
🔴 Обеспечьте правильное расположение мебели;
Не ставьте мебель, например, кровати или диваны, рядом с окнами, чтобы ребенок не смог забраться на подоконник.
🔴 Проветривайте с умом.
Если вам нужно открыть окно, переведите ребенка в другую комнату.