В Министерстве обороны Республики Беларусь напомнили, что осенний призы осуществляется согласно Указу Главы государства, который был подписан 12 августа 2025 года.

Отправка новобранцев, призванных на срочную военную службу, в нашей стране начнется с 23 октября, уточнили в силовом ведомстве. Планируют в первый день направить в войска порядка 1 тыс. призывников. Молодые люди пополнят ряды сил специальных операций, Минской военной комендатуры, 72-го гвардейского Объединенного учебного центра, 361-й базы охраны и обслуживания.

В целом же по решению призывных комиссий на протяжении октября и ноября около 10 тыс. новобранцев поступят на срочную военную службу для укомплектования Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь. Исполнить свой воинский долг на условиях службы в резерве смогут еще порядка 500 граждан, которые подлежат призыву в таком формате в эти же сроки, что и «срочники».

Церемония принятия Военной присяги для новобранцев запланирована на 22 ноября.

В Министерстве обороны отметили, что военнослужащие, которые выслужили установленные сроки срочной военной службы, будут уволены в запас своевременно. На дембель они уйдут, как и положено по законодательству, с октября по ноябрь 2025 года.

