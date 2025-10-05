В преддверии начала отопительного сезона подавляющее большинство возгораний происходит из-за неисправного печного оборудования.

Если вы не привели свои печи в порядок, сделать это еще не поздно.

Первым делом очистите дымоход от сажи. Ее скопление влечет за собой уменьшение тяги, к тому же процесс горения сопровождается высокой температурой и образованием искр. Вылетая из дымохода, они создают опасность возникновения пожара. В дальнейшем дымоход нужно чистить не реже одного раза в 2 месяца.

Трещины и зазоры в кладке необходимо тщательно замазывать глиной. Пожарную опасность представляют также трещины в дымоходах. Они – лазейки для открытого пламени на чердаке. Побеленный дымоход всегда укажет на возможную проблему черной копотью.

Еще одна причина пожаров – перекал печи. При сильных морозах, чтобы избежать беды, это лучше делать дважды в сутки, с некоторым интервалом. Горячую золу из печей нужно высыпать в яму, подальше от строений, предварительно затушив водой, песком или снегом.

Чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист размерами не менее 50 на 70 см. Его можно выполнить из кирпича или керамической плитки. А еще не оставляйте открытыми топочные дверцы и горящую печь без присмотра. Ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, такие как бензин или керосин. Не позволяйте детям самостоятельно растапливать печь.

Если печь длительное время не эксплуатировалась, могут возникнуть проблемы при ее растопке из-за отсутствия тяги. Чтобы их избежать, проверьте дымоход на предмет отсутствия засорения и трещин в кладке, проведите его очистку от сажи. При прогреве печи следует использовать небольшие скомканные кусочки сухой бумаги во избежание задымления помещения. По мере их сгорания подкладываются новые, сверху – небольшие деревянные щепки. Когда они разгорятся и пойдет тяга, можно делать закладку дровами.

Угарный газ – невидимый враг

Угарный газ не имеет цвета и запаха и образуется при любых видах горения, а также содержится в составе выхлопных газов. Первый признак – человек начинает чувствовать головную боль и удушье. При высокой концентрации наступает потеря сознания и паралич. Для того, чтобы не получить отравление угарным газом, не закрывайте заслонку печей, пока угли полностью не прогорят. Заканчивать топить печь нужно не менее чем за два часа перед сном.

Буда-Кошелевский РОЧС