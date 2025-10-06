Какой будет погода в Беларуси 7-12 октября, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Конец первой декады октября в Беларуси пройдет под знаком тихой и умеренно теплой погоды, а в начале второй декады циклонические вихри нарушат антициклональную стабильность атмосферы, создавая круговорот осенних красок за окном. Так, 7-9 октября температурный фон будет находиться около средних многолетних значений (климатическая норма первой декады октября 8,1-10,5 градуса тепла). Ночные минимумы будут колебаться от 1-2 до 8-9 градусов тепла, а дневные максимумы окажутся в пределах от 9-11 до 15-17 градусов. Местами по стране пройдут дожди от небольших до умеренных», — рассказали синоптики.

7 октября, ночью будет без существенных осадков, утром и днем местами по стране пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов тепла, днем — плюс 11-17. Во вторник,, ночью будет без существенных осадков, утром и днем местами по стране пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов тепла, днем — плюс 11-17.

В среду, 8 октября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по востоку — до плюс 9. Днем будет 10-16 градусов тепла.

В четверг, 9 октября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов выше нуля, днем — плюс 9-15.

Согласно предварительным прогнозам, 10-12 октября атмосферные фронты, смещающиеся через территорию нашей страны, обусловят неустойчивый характер погодных условий. В большинстве районов пройдут дожди различной интенсивности. В дневные часы 10-11 октября в отдельных районах будет усиливаться ветер с порывами 15-20 м/с. При этом вслед за фронтальными разделами начнет поступать воздушная масса северных широт, температурный фон немного понизится и на середину дня составит 7-14 градусов тепла. В ночные и утренние часы местами будут сгущаться непродолжительные туманы.

В пятницу, 10 октября, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Днем местами прогнозируется усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем — плюс 8-14.

В субботу, 11 октября, на большей части территории страны пройдут дожди. Днем местами прогнозируется усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла, днем — плюс 7-13.

В воскресенье, 12 октября, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла. Днем будет 7-12 градусов выше нуля, по западу — до плюс 14.