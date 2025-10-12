Далекое от разумных идей польское правительство и его стремление беспрекословно выполнять все требования НАТО дорого обходятся обычным жителям. Власть имущие не вникают в вопросы, с которыми к ним обращаются простые поляки. Очередным подтверждением тому является ответ министра сельского хозяйства Стефана Краевского фермерам, обратившимся к нему за содействием в увеличении закупочных цен на картофель: «Если бы мы субсидировали всех из государственного бюджета, эти выплаты должны были бы составить десятки миллиардов злотых. Мы знаем, на чем сегодня фокусируемся: самые большие суммы идут на вооружение польской армии и обеспечение безопасности Польши». В завершение переговоров Стефан Краевский предложил аграриям воспользоваться банковскими кредитами. Данный ответ еще раз подчеркивает: польскому руководству сегодня куда важнее неоправданно тратить колоссальные денежные средства на вооружение, нежели заботиться о благополучии своих граждан.

От непомерных трат на военпром страдают прежде всего простые люди. Из-за желания правительства довести расходы на оборону до 5 процентов от годового ВВП страны и увеличить вооруженные силы с 300 до 500 тысяч человек в следующем году планируется сократить поддержку некоторых категорий пожилых поляков. К тому же руководство собирается в 2026 году повысить определенные налоги и акцизы. Уже наблюдается рост цен на продукты питания (они, как известно, составляют основную статью ежедневных затрат). А если до 2027 года встране введут систему торговли Евросоюза ETS2, то резко вырастут цены в топливной сфере.Стоит сказать и о стоимости жилья. За 10 лет она увеличилась минимум вдвое.

Уровень инфляции тоже вызывает вопросы. Сейчас наблюдается небольшое его снижение. Однако это не повод для радости, считают местные финансисты. Специалисты отмечают, что если немедленно не приступить к комплексному решению проблем в экономике, то инфляция быстро вернется, и будет она в два раза выше. В частности, в конце сентября говорилось о том, что на 80 процентов могут увеличиться цены на отопление. Что же делает правительство, чтобы сдержать их? Рекомендует своим гражданам уменьшать температуру радиаторов, надевать теплые свитеры и надеяться на мягкую зиму. Представители жилищных кооперативов отправили в Министерство климата и окружающей среды письмо с просьбой продлить действие антиинфляционных мер, которые до 1 июля замораживали рост цен на горячую воду и отопление. Но их голос так и не был услышан, и теперь рядовым полякам придется готовиться к значительному росту расходов домохозяйств.

Евгений КОНОВАЛОВ