Спикерами выступили начальник управления социальной поддержки населения комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Оксана Ковалева, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Светлана Серафимович, начальник отдела ЗАГС райисполкома Ирина Левкович, заведующий педиатрическим отделением районной поликлиники ЦРБ Мария Лозко, директор Уваровичской школы Александр Концевенко.

Оксана Ковалева остановилась на теме гарантий для поддержания института семьи. В их числе пособие женщинам, которые обратились (стали на учет) в женскую консультацию до наступления 12-ти недель беременности, государственная адресно-социальная помощь, пособие по уходу за ребенком до 3-х лет, материальная помощь к школе для многодетных семей, семейный капитал.

О фундаменте, на котором должна строиться настоящая семья, рассказала Светлана Серафимович. Это любовь, взаимопонимание, поддержка и уважение. Светлана Леонидовна подчеркнула, что со стороны государства оказывается значимая помощь семьям, но именно родители должны в первую очередь заботиться о благополучии своих детей.

По словам Ирины Левкович, возраст вступления в брак в районе составляет в среднем 29 лет для невест и 33 года для женихов. Уменьшается количество зарегистрированных браков, и они нередко распадаются. В итоге в случае рождения ребенка далеко не всегда отцы разделяют с матерями бремя заботы о нем. «Это очень серьезная проблема, – подчеркнула Ирина Владимировна. – Мой совет: не бойтесь заключать браки в 18-22-летнем возрасте. По статистике именно они являются самыми крепкими».

Важно, чтобы семья была не только полноценной, но и здоровой. И в этом вопросе родителям всегда помогают медики, которые начинают вести наблюдение за ребенком с момента беременности мамы. Мария Лозко подчеркнула, что государство прилагает максимум усилий для того, чтобы на свет появлялись здоровые малыши, развивались и росли.

Учреждения образования тоже играют немалую роль в укреплении детско-родительских отношений. Но только совместными усилиями педагога и родителя можно воспитать человека с большой буквы, патриота, достойного отца и заботливую мать, отметил Александр Концевенко.

Евгений Коновалов

Фото автора