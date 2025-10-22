Мужчину, проживающего в п. Бадерый, не устраивает качество выполнения строительно-монтажных работ подрядной организацией. Многодетная семья строит дом в д. Бушевка. Сроки сдачи объекта постоянно затягиваются, отчеты о растраченных денежных средствах не предоставляются. Есть у главы семейства претензии к подрядчику и по стоимости материалов и работ. Мужчина не знает, как правильно поступить в данной ситуации, поэтому с рядом вопросом и просьбой о помощи он обратился к председателю райсполкома. В ходе приема гражданину была оказана консультативная помощь по алгоритму его действий в сложившейся ситуации. В целом во избежание подобного при строительстве жилья, гражданам рекомендуется пользоваться услугами технического надзора, который будет осуществлять контроль за работами на объекте.

Жительница дома №5 по ул. Лавриновича райцентра пожаловалась на плохое качество отопления своей квартиры. Ранее она неоднократно обращалась с этой проблемой в коммунальную службу района. Также женщина заострила внимание на проблеме с входной дверью и затоплении входной группы дома во время дождей. С учетом информации, предоставленной руководителем КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» по выполнению ремонтных работ по восстановлению отопления, глава района поручил держать вопрос на контроле и осуществлять постоянный мониторинг качества отопления. Руководитель предприятия также заверил, что в ближайшее время будут выполнены работы по замене входной двери. Планируются также работы по отводу воды на рельеф.

Татьяна Титоренко

Фото автора