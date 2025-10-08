Вопросы, с которыми жители обратились к главе района, касались ремонта жилья и удаления деревьев.





Жительница аг. Пенчин пожаловалась на неудовлетворительное состояние дома, в котором она проживает: крыша протекает, древесина оконных рам прогнила. Гражданка приобрела бойлер для обеспечения потребности в теплой воде, но вместе с ним возникла необходимость замены проводки, так как имеющаяся в доме не выдержит напряжения. Жилье находится на балансе ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». Председателем райисполкома дано поручение руководителю данного сельхозпредприятия произвести частичный ремонт кровли, установку электрического бойлера, замену двух оконных блоков.

Гомельчанка пришла с просьбой удалить дерево на гражданском кладбище в н.п. Победитель. Женщина переживает, что при падении оно может повредить элементы благоустройства на месте захоронения ее родственников. Валентин Ундруль поручил ответственным службам в ближайшее время провести санитарную обрезку дерева. Его удаление возможно только в случае признания дерева аварийным специализированной организацией. По результатам заключения будет принято соответствующее решение.



Татьяна Титоренко

Фото автора