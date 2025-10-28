Об итогах завершения пятилетки как основе стратегии успешного развития Беларуси рассказала главный специалист райсовета Вероника Ацаева. Она отметила, что в Беларуси снижается уровень безработицы, растут пенсии по возрасту, обеспечен 100% охват мерами государственной социальной защиты граждан, имеющих право на получение различных льгот. И это далеко не все, чем можно гордиться. Есть успехи в экономике, туристической индустрии, создании транспортной инфраструктуры и других направлениях.

Главный врач ЦРБ Станислав Крылатов проинформировал о преимуществах вакцинации для здоровья человека. Он поддержал инициативу Сергея Халдая в организации централизованного ее проведения для кривских аграриев.

В завершение встречи глава депутатского корпуса района обратил внимание присутствующих на вопросы соблюдения трудовой, транспортной дисциплины и законности, а также на наведение порядка на закрепленных за сельхозпредприятием территориях в рамках проведения месячника по благоустройству.

Евгений Коновалов

Фото автора