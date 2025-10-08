Про дополнительные перерывы на работе для кормящих матерей напомнили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

«В соответствии со ст.267 Трудового кодекса женщинам, имеющим детей до полутора лет, предоставляются помимо основного обеденного времени дополнительные перерывы для кормления ребенка. Такие перерывы предоставляются не реже чем через три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии двух или более детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва устанавливается не менее одного часа», — отметили в министерстве.

По желанию женщины перерывы для кормления ребенка могут быть присоединены к обеденному перерыву либо в суммированном виде перенесены как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением.

Перерывы для кормления ребенка включаются в рабочее время и оплачиваются по среднему заработку.