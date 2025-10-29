Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 октября заслушал доклады председателя правления Национального банка Романа Головченко и председателя Президиума Национальной академии наук Владимира Караника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава Нацбанка также доложил о выработанных решениях по проблемным вопросам, входящим в компетенцию Нацбанка. В частности, по имеющим общественный резонанс темам и поступающим обращениям белорусов.
Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник доложил о ходе подготовки встречи Президента с научной общественностью. Было подчеркнуто, что научная сфера в том числе должна внести свой значимый вклад в реализацию задач по развитию страны в предстоящей пятилетке. Акцент — на практико-ориентированные разработки, усиление связи науки и производства, импортозамещение и наращивание экспортного потенциала, освоение востребованных в реальном секторе инновационных направлений.