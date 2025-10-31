«Прямую линию» в «Авангарде» по вопросам медицинского обслуживания проведет главный врач Буда-Кошелевской ЦРБ Станислав Евгеньевич Крылатов.

Звоните 3 ноября с 14.00 до 15.00 по телефону 8 (02336) 4-73-66.