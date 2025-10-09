Ход работ проинспектировал председатель облисполкома Иван Крупко.

Строители провели дополнительное усиление конструкции, буквально с нуля собрали мостовое полотно. Сейчас проводится монтаж декоративных элементов, освещения, ограждения. Проводится модернизация лестниц со стороны пляжа.

Пешеходная зона уложена плиткой, в которой устроены специальные прозрачные проемы с видом на реку. Толщина стекла на этих участках – пять сантиметров.

Планируется, что важный для горожан объект откроют в начале ноября.

