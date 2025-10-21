30 октября состоится Республиканский профсоюзный правовой прием граждан.

Место проведения – организации, находящиеся на территории районов, городов республики.

Любой желающий сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.

Время и место профсоюзного приема в вашем районе или городе можно узнать в областных (Минском городском) объединениях профсоюзов. Указанная информация будет размещена на сайтах областных (Минского городского) объединений профсоюзов.

В областных (Минском городском) объединениях профсоюзов осуществляется предварительная запись на профсоюзный прием. Предварительно записаться можно лично, по телефону, через сайт, по адресу электронной почты областных (Минского городского) объединений профсоюзов.

Более подробную информацию Вы можно получить на сайтах:

– Брестского областного объединения профсоюзов;

– Витебского областного объединения профсоюзов;

– Гомельского областного объединения профсоюзов;

– Гродненского областного объединения профсоюзов;

– Минского областного объединения профсоюзов;

– Могилевского областного объединения профсоюзов;

– Минского городского объединения профсоюзов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Федерации профсоюзов Беларуси.

Узнайте о своих правах!

1prof.by