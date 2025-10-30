Сом обыкновенный становится легкой добычей браконьеров в осенне-зимний период. Для сохранения популяции с 1 ноября в Беларуси вводится запрет на вылов сома обыкновенного. Он продлится до 31 марта 2026 года.

Мера обусловлена необходимостью защиты данного вида в холодный период, когда сом залегает в зимовальные ямы и становится легкой добычей для браконьеров, использующих для его промысла колющие орудия лова.

Незаконная добыча одной особи сома во время запрета обойдется нарушителям в 12 базовых величин. Кроме того, на них будет наложен административный штраф в размере от 10 до 30 базовых величин.

Есть и такие рыбы, для которых холода совсем не в тягость. У представителей семейства лососевых, к которым относится сиг чудской и ряпушка европейская, поздней осенью начинается период нереста. В связи с этим лов сига чудского запрещен с 1 ноября по 15 декабря, а ряпушки европейской с 15 ноября по 20 декабря, а единственный пресноводный представитель семейства тресковых – налим – рад похолоданию. Тёплая вода его угнетает. Летом при температуре воды выше 15°С налим перестаёт питаться и, забившись под береговые норы, крупные камни или коряги, впадает в спячку. Лишь осенью, когда вода в реках заметно остывает, налим пробуждается и начинает откармливаться.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ