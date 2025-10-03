Несмотря на принимаемые органами внутренних дел области меры по профилактике дорожно-транспортных происшествий, состояние аварийности на территории Гомельской области остается сложным.

Алкоголь — главный враг безопасности дорожного движения, причина нелепой гибели людей. Именно спиртное становится связующим звеном между водителем и аварией, проламывает преграду между честным вчерашним днем и завтрашним на скамье подсудимых, калеча тех, кто оказался на пути пьяного водителя, и ломая его собственную судьбу.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Беларусь, за правление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 алкоголя, то водителю грозит штраф в размере 100 базовых величин и лишение права управления сроком на ТРИ года, если же свыше 0,8 промилле — штраф составит 200 базовых величин и водитель лишится права управления транспортом уже на ПЯТЬ лет!

За употребление алкоголя до необходимой проверки на предмет определения опьянения, в том числе и после совершения ДТП, будет наложен штраф в размере 200 базовых величин с лишением права управления сроком на ПЯТЬ года.

Передача управления транспортным средством нетрезвому человеку, влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на ТРИ года.

Если лицо управляло транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, либо передало управление транспортным средством такому лицу либо отказалось от прохождения проверки (освидетельствования), повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, то в отношении такого лица возбуждается уголовное дело по ст.317¹ УК Республики Беларусь. Кроме того, согласно ч.6 ст.61 УК Республики Беларусь, независимо от права собственности подлежит специальной конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 317¹ УК Республики Беларусь (за исключением транспортных средств, выбывших из законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц).