25 октября в парке «Уручье» прошла торжественная церемония, на которой Министр иностранных дел Максим Рыженков и Постоянный координатор ООН в Беларуси Расул Багиров вместе с дипломатами, представителями молодёжи и ветеранами службы высадили 80 лип — по числу лет, которые Организация Объединённых Наций служит делу мира, развития и сотрудничества.

Максим Рыженков отметил: «Эта аллея — не просто украшение столицы. Это символ единства, надежды и веры в общее будущее».

И даже проливной дождь не стал преградой!

«Настоящие дипломаты не ищут отговорок. Даже когда льёт дождь — они трудятся ради своей Родины и ради общего, светлого будущего», — подчеркнул Министр.

На территории установлена памятная табличка, чтобы каждый, кто придёт сюда, помнил: мир и сотрудничество — это основа нашего будущего.

