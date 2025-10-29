Сфера деятельности такси в Республике Беларусь является строго регулируемой. Несмотря на жесткие требования, нарушения в этой сфере остаются распространенным явлением. Самым серьезным нарушением является так называемое «нелегальное такси» — работа без регистрации в качестве перевозчика.

Любая деятельность по перевозке пассажиров автомобилями-такси должна быть зарегистрирована в установленном законодательством порядке. Гражданин, подрабатывающий извозом без всякого оформления, это риск для пассажира, так как нет гарантий безопасности и страховки, а в случае конфликта – практически невозможно найти виновных.

Инспекция МНС по Жлобинскому району напоминает субъектам хозяйствования, что при выполнении автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси прием платежей от граждан должен осуществляться с использованием кассового оборудования.

Инспекция МНС по Жлобинскому району на постоянной основе осуществляет контроль по вопросам, входящим в компетенцию налоговых органов.

Так, за текущий период 2025 года работниками инспекции совместно с представителями Регионального отдела контроля автомобильного транспорта в г. Жлобине филиала транспортной инспекции по Гомельской области, работниками ОГАИ отдела внутренних дел Жлобинского райисполкома неоднократно проводились контрольные мероприятия в сфере перевозок пассажиров автомобилями — такси, по результатам которых установлено 45 нарушений налогового и иного законодательства Республики Беларусь, в том числе 23 случая отсутствия кассового оборудования либо платежных терминалов для приема безналичных платежей, 20 случаев нарушения порядка приема наличных денежных средств при оказании услуг, 2 факта осуществления физическими лицами деятельности без государственной регистрации, установлена сумма сокрытой от налогообложения выручки от оказания услуг такси в размере 200,1 тыс.рублей.

По результатам контрольных мероприятий к административной ответственности привлечено 43 виновных лица.

Информация о нарушениях, выявленных у трех субъектов хозяйствования, направлена в территориальные органы транспортной инспекции для принятия мер в соответствии с законодательством. По результатам рассмотрения в отношении одного субъекта принято решение о приостановлении его нахождения в Реестре автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, двум субъектам вынесены предупреждения о недопустимости нарушений.

Обращаем внимание пассажиров, что водитель такси обязан после поездки при оплате наличными деньгами выдать пассажиру чек, так как кассовое оборудование в такси — это не просто прибор для отчета, это индикатор честного бизнеса и ваша дополнительная гарантия безопасности. Получив чек, гражданин понимает, что его деньги не прошли мимо кассы перевозчика и с этой суммы будут уплачены налоги в бюджет.

Таким образом, выбирая легальные способы оплаты, вы поддерживаете добросовестных перевозчиков и заботитесь о собственных интересах.

В целях защиты интересов населения и развития бизнеса легальных перевозчиков инспекция предлагает гражданам информировать налоговые органы о фактах нарушения действующего законодательства Республики Беларусь в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров автомобилями-такси по телефону 189 или путем отправки письменного сообщения в налоговый орган по месту регистрации.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району