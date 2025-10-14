Обращаясь к виновницам торжества, председатель райисполкома Валентин Ундруль отметил, что День матери – это не только дань глубокого уважения тем, кто подарил жизнь, это признание на государственном уровне важнейшей роли женщины в развитии общества. «Трогательное и волнующее слово «мама» на всех языках мира олицетворяет неповторимый свет любви, добра, заботы и нежности. Оно привносит в жизнь любого человека тепло и приятные воспоминания, согревает и поддерживает в трудные минуты. И всем тем лучшим, чем гордится наша страна, мы обязаны вам, воспитывающим достойных граждан и тружеников родной Беларуси. Ведь, кроме выполнения своего священного материнского долга, вы самоотверженно трудитесь во всех отраслях экономики и социальной сферы, вносите неоценимый вклад в развитие нашего района. Мы по праву восхищаемся женщинами, успешно сочетающими материнские обязанности с активным участием в трудовой, общественной и политической жизни района, – подчеркнул Валентин Антонович. – Сегодня в этом зале находятся женщины, которые своей безграничной любовью и заботой создали все условия для творческого развития детей и достижения ими определенных вершин. Неповторимое чувство радости и гордости испытываем мы каждый раз, когда наши молодые дарования добиваются громких побед на спортивных аренах, сценических и концертных площадках. Особые слова благодарности и признательности хочу адресовать в этот день многодетным матерям и тем, кто воспитывает приемных детей, детей-инвалидов».

Глава района констатировал, что на Будакошелевщине 68 женщин района награждены орденом Матери. В 525 многодетных семьях воспитываются 1837 детей, 31 ребенок воспитывается в 20 приемных семьях, доме семейного типа – 7 приемных детей. Им вдвойне тяжелее нести бремя заботы о своих семьях. И это вызывает безмерное восхищение. Статус матери сегодня приобретает все большее значение в нашем обществе. Главной ценностью социальной политики нашей страны в последние годы становится женщина-мать как хранительница домашнего очага. На защиту семьи, материнства, детства направлены многие законодательные акты, целевые и региональные программы. Все государственные усилия устремлены на то, чтобы помочь матерям вырастить и воспитать достойное поколение.

От имени районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов Валентин Ундруль поблагодарил матерей за неустанный труд, терпение, и пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья.

По традиции председатель райисполкома вручил благодарственные письма районного исполнительного комитета и подарочные сертификаты за нелегкий материнский труд Елене Лапицкой, Ларисе Гришковой, Нине Алейниковой, Светлане Альховской, Ольге Татьяненко, Наталье Хомяковой, Ольге Заливанской, Екатерине Вишняковой, Виктории Савельевой, Екатерине Ковалевой, Евгении Давыдовой, Екатерине Концевенко, Юлии Алейниковой, Татьяне Ивановой, Алле Кондратенко, Веронике Галузе, Кристине Еремеевой, Наталье Лашкиной, Алесе Кириленко, Татьяне Ковалевой, Ольге Свердликовой, Анне Харчук, Веронике Козловой, Наталье Палубец.

Со словами поздравления к матерям также обратился настоятель прихода храма Святителя Николая Чудотворца аг. Рогинь и прихода храма Архангела Михаила аг. Широкое иерей Александр Асадчий.

Приятным сопровождением чествования стали музыкальные номера индивидуальных исполнителей и творческих коллективов района.

Спонсорами мероприятия выступили отраслевые профсоюзы.

Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото автора