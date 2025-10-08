Совет Республики одобрил законопроект «Об изменении законов по вопросам уголовной и административной ответственности», передает корреспондент БЕЛТА.

Представляя проект закона, министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович указал, что он разработан с целью реализации требований указа №297 от 25 сентября 2023 года «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов», а также обеспечения национальной, общественной безопасности, безопасности полетов при использовании гражданскими БПЛА воздушного пространства Беларуси.

Говоря о новациях, министр отметил, что КоАП дополняется статьей 13.36. В ней идет речь о нарушении требований по проведению контроля международных почтовых отправлений или товаров. «Согласно требованиям указа №297, международные почтовые отправления и товары, следующие в адрес физических лиц, до их доставки и вручения физическим лицам должны доставляться перевозчиками в места проведения контроля на предмет обнаружения вложений, имеющих признаки содержания гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей», — пояснил Алексей Ляхнович.

Нарушение этого требования, отметил он, повлечет ответственность в виде штрафа на индивидуального предпринимателя и юридическое лицо, который может составлять до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

Статья 18.4 КоАП дополнена частью четвертой. Устанавливается ответственность за управление гражданским воздушным судном, не зарегистрированным в Государственном реестре гражданских воздушных судов Беларуси, либо без наличия документации, которая должна находиться на борту воздушного судна при выполнении полетов, либо управление гражданским воздушным судном без наличия на то права.

В новой редакции излагается ст.18.35 (нарушение правил использования воздушного пространства) КоАП. «Так, в связи с увеличением числа совершаемых нарушений правил использования воздушного пространства увеличивается размер штрафа за совершение названного правонарушения», — отметил министр.

В отдельную часть ст.18.35 КоАП выделено нарушение правил использования воздушного пространства с использованием гражданского беспилотного летательного аппарата либо правил использования авиамоделей. Определено, что такое правонарушение может повлечь не только наложение штрафа, но и конфискацию предмета административного правонарушения.

КоАП дополняется ст.18.38 — устанавливается административная ответственность за нарушение требований по государственному учету и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей.

Кроме того, законопроектом предусмотрено дополнение Уголовного кодекса статьей о незаконных действиях в отношении гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей. Предусматривается ответственность за ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию или изготовление гражданских БПЛА либо авиамоделей в нарушение требований законодательства, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Михаил Русый отметил, что это крайне важный и крайне необходимый законопроект. «Он идет в развитие, в первую очередь с целью реализации положений указа №297, который был принят в 2023 году. Многие помнят: мы дважды рассматривали его на экспертном совете, потому что подходили к разработке этого документа с нуля. Велась плодотворная работа и мы вышли на такой компактный проект», — сказал он.